Tra i gol alle big e il rinnovo | chi è Owusu | il baby dell' Inter che ha abbattuto la Juve

L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scadeGiorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato AccediVince il Genoa in trasferta a Cittadella condi Gudmundsson. Il Parma batte in rimonta il Cagliari. Il Como riprende l'Ascoli al 90'. PariPerugia e Cosenza eModena e Spal. Ora Palermo - ...Sfida calda, caldissima quellai padroni di casa del Newcastle e il Tottenham , rispettivamente ... che ha strapazzato 3 - 0 la formazione di Eddie Howe , che solitamente dine subisce ...

Tra ricorso respinto e voglia di gol: Lukaku, la rabbia e l'orgoglio La Gazzetta dello Sport

88'- Juve che, se dovesse finire così, sarebbe a -11 dalle giallorosse in classifica. 86'- Gol della Roma!! Roman!! Colpo di testa tra Sembrant e Gama, grande stacco ...Basta un gol di Albert Gudmundsson al Genoa per conquistare una vittoria importantissima nella trasferta di Cittadella. La rete dell'islandese, la nona in stagione, arriva al 25' della ripesa e permet ...