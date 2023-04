Torta yogurt e nespole | tutto il profumo e il sapore della primavera!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 aprile 2023) Laè un dolce goloso e leggero, ideale in una giornata primaverile, da gustare con la famiglia o offrire agli ospiti! Il segreto di questo dessert risiede proprio nelle. Ricche di vitamine, proteine e fibre, sono frutti super profumati, famosi per i suoi benefici e per il sua piacevolezza. In cucina viene usato spesso per realizzare marmellate e confetture. Dalle sfumature giallastre e arancioni, è originario dell’Oriente, ma si adatta perfettamente al clima europeo e matura sopratin questo periodo. Il momento è allora perfetto per realizzare questa meravigliosa, soffice e originale ricetta! Curiose? Iniziamo !: ricetta e preparazione. Per questa delizia, procuratevi: uova, 3 a ...