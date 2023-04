Tommaso Zorzi eterofobo | «La discoteca con le coppie? Un centro di igiene mentale I gay salveranno il mondo»

(Di sabato 22 aprile 2023)non ha mai nascosto la sua omosessualità. Anzi, si è sempre schierato in prima persona per difendere i diritti degli omosessuali. Ma, nelle sue ultime Instagram stories ha...

, replica al veleno all'ex Stanzani dopo la rottura: 'Tutte stron***e' Antonella Fiordelisi davanti al tribunale: 'I miei avvocati hanno fatto un bel lavoro'. Ecco cosa potrebbe ...Ha deciso di parlare molto apertamente sui socialfacendo riferimento a come dovrebbe essere una relazione. Prendendo spunto anche dalla recente intervista rilasciata dal suo exStanzani a Ciao Maschio,ha voluto ...ha replicato per la prima volta alle parole dell'exStanzani dopo la loro rottura . Il loro amore aveva appassionato e coinvolto, per questo la fine della relazione ha satenato ...

Tommaso Zorzi rompe il silenzio sulla rottura con Tommaso Stanzani: “Sono tutte stro***te” Il Fatto Quotidiano

Nel corso delle ultime ore Soraia Ceruti ha fatto un'incredibile rivelazione riguardo la fine della storia d'amore con Luca Salatino: le sue parole ...Dopo l’annuncio della fine della sua storia d’amore con Luca Salatino, Soraia Ceruti è tornata a parlarne. La ragazza ha lanciato una frecciatina che sembra svelare il motivo della rottura. Soraia Cer ...