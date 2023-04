Terremoto di magnitudo 5 5 avvertito in Italia | la zona colpita

(Di sabato 22 aprile 2023) – La terra è tornata a tremare nel nostro Paese, seminando panico e paura tra i cittadini. Purtroppo però non c’è da meravigliarsi: stando a quanto dichiarato recentemente dalla Protezione Civile, l’ha una pericolosità sismica medio-alta e una vulnerabilità molto elevata. Le regioni con un maggiore rischio sismico sono:1 (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.2 (rischio medio alto): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.3 (rischio medio basso): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte. In questo caso però ilnon si è verificato in, ma in un paese vicinissimo. Sui social tante le persone che hanno detto di averlo sentito: si parla di unapari a 5.5. Leggi ...

Dopo ildi4.4 delle 14.06 di ieri, con ipocentro nel mare Ionio a circa 5 chilometri da Aci Castello, è tornata a 'tremare' la notte scorsa la Sicilia orientale. Un evento avvertito nelle ...I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 5,24 di questa mattina undi1.7 della scala Ritcher con epicentro in mare in prossimità di via Miliscola a Lucrino ad una profondità di circa 3 chilometri. L'evento tellurico è stato avvertito dalla ...Dopo ildi4.4 delle 14.06 di ieri , con ipocentro nel mare Ionio a circa 5 chilometri da Aci Castello, la Sicilia orientale è tornata a tremare la notte scorsa. Un evento avvertito nelle ...

Terremoto di magnitudo 5.5 avvertito nella notte in Sicilia: epicentro al largo di Malta, la situazione Virgilio Notizie

Terremoto a Catania: violenta scossa magnitudo 4.4, fuggi fuggi per le strade; gli aggiornamenti Scossa di terremoto a Catania Unasi è avvertita fortemente in Sicilia, nella. L'epicentro in mare… ...L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha calcolato la magnitudo intorno a 5.5. Tanta gente ha avvertito la scossa ...