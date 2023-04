Terremoto 5 5 al largo di Malta | trema ancora la Sicilia

Il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana conferma che ilè stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Ragusa, Siracusa e ...Il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana conferma che ilè stato avvertito dalla popolazione anche in alcuni comuni siciliani delle province di Ragusa, Siracusa e ......forti - tutte senza danni sostanziali né vittime - sono state aldi Aci Castello e aldi Malta. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.6 è classificato come"...

Terremoto a largo di Malta, la scossa avvertita anche in Sicilia. Magnitudo di 5.5 MeridioNews - Edizione Sicilia

Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 delle 14.06 di ieri, con ipocentro nel mare Ionio a circa 5 chilometri da Aci Castello, è tornata a 'tremare' la notte scorsa la Sicilia orientale. Un evento avverti ...Il terremoto ha avuto epicentro nel sud di Malta, ma le scosse sono state avvertite anche in provincia di Catania e di Ragusa ...