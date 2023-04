Terracina | 3 chilometri di reti illegali | nei guai pescatori di frodo

(Di sabato 22 aprile 2023)– Alle prime luci dell’alba di sabato 22 aprile 2023 i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo / Guardia Costiera di, nell’ambito di una mirata attività di polizia marittima sul litorale di Latina, diretta a verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di pesca, difesa dell’ambiente e tutela del consumatore, hanno effettuato presso la Foce del Mascarello, il sequestro amministrativo dida posta illecitamente detenute dasportivi. Gli attrezzi, di lunghezza totale complessiva pari a circa 3300 metri, sono stati rinvenuti a bordo di natanti da diporto in fase di rientro dalla battuta di pesca. Nei confronti deidisono state elevate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in ...

... Battista 9, Piazzo 9 (37' st Boncristiano 9), Giacovelli 9 (27' st9), Palermo 9, ... Macinasusulla corsia sinistra, si occupa molto bene della fase difensiva. ( 52' st ...Altre immagini di Ialongo si hanno a, alle 3.36 e alle 3.48, quindi, a Sabaudia, il ... a distanza di più di due ore, a una distanza di circa cinque. Ma altri passaggi non sono ...... ancora nell'Ottocento segnalata per l' 'acqua salina iodurata, a8 dalla città di ... Gozio e Raterio, senza mai avventurarsi oltre, dopo la pessima accoglienza che i messinesi ...

Terracina, pesca illegale: sequestrati 3 chilometri di reti LatinaCorriere

Latina. Con l’arrivo della bella stagione, ecco che anche i pescatori amatoriali – eufemismo per non dire abusivi e illegali – si cimentano nella attività, non proprio in linea con i dettami della leg ...Sequestro amministrativo di reti da posta illecitamente detenute da pescatori sportivi. Circa 3300 a bordo di imbarcazioni da diporto.