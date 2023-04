Tentato omicidio ai Quartieri Spagnoli durante la movida | 2 arresti

(Di sabato 22 aprile 2023) I due uomini finiti in manette sarebbero complici deldi un 42enne, ferito gravemente al petto con due colpi d’arma da fuoco lo scorso 19 febbraio nella zona dei, a Napoli. Complici in un. E’ per questo che due uomini di 21 e 25 anni, entrambi già noti alle

I due arrestati, già noti alle Forze dell'Ordine, sono ritenuti gravemente indiziati del reato di. I fatti contestati risalgono allo scorso 19 febbraio scorso quando, durante una ...L'uomo nel luglio 2021 si era reso responsabile, con un complice, di numerosi reati tra cui, rapina, tentata, frode in processo penale e false dichiarazioni sulla propria identità. ...Non imputabile perchè ' non era capace di intendere e di volere ' in quel momento. E' stato assolto - come riporta il ' Il Mattino ' - il 41enne di Fisciano accusato deldella figlia . La sentenza Lo ha stabilito, con una sentenza, il gup del Tribunale di Nocera Inferiore , nel corso del rito abbreviato su quanto accaduto, alla fine di ottobre dello ...

Aggredì e mandò in coma Davide Ferrerio: per il gup fu tentato omicidio Il Fatto Quotidiano

Il neo pentito vibonese svela i retroscena dell'uccisione di Giuseppe Muzzupappa, avvenuta nel novembre del 2022 a Nicotera Marina ...L’episodio è la sparatoria avvenuta il 19 febbraio, quando un 42enne, marito di una barista di piazza Montecalvario, fu ferito da un proiettile ...