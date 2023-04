Tennis | Vagnozzi | “Sinner ha il potenziale per vincere degli slam Numero uno al mondo? Un obiettivo”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023) L’allenatore di Jannik, Simone, ha rilasciato un’intervista al sito spagnolo Punto de Break in occasione dell’Atp 500 di Barcellona 2023: “Mi sento fortunato a portare avanti questo progetto con un ragazzo come lui a cui piace lavorare e che fa tutto il possibile per migliorare. Quando Cecchinato è diventato iluno d’Italia, il mio nome ha cominciato a circolare nel circuito. Inoltre conosco bene la persona che ha scoperto Jannik da bambino e ora è il suo manager. Quando si è separato da Piatti mi hanno offerto la posizione e sono stato felicissimo di accettare. Piatti probabilmente è l’allenatore migliore che c’è in Italia, almeno in termini di esperienza, ma Jannik cercava una voce diversa, un cambiamento. Non so quanto lavoreremo insieme, ma cerco di non pensarci troppo e di andare avanti giorno dopo ...