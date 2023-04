Tennis | Torneo Barcellona Musetti eliminato in semifinale da Tsitsipas

(Di sabato 22 aprile 2023) Il toscano si arrende in tre set al greco, che vola così in finale(SPAGNA) - Si ferma inla corsa di Lorenzonel "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 ...

Il greco Stefanos Tsitsipas ha battuto l'italiano Lorenzo Musetti per 2 set a 1 (6 - 4, 5 - 7, 6 - 3) nella prima semifinale delAtp 500 di Barcellona. In finale, Tsitsipas sfiderà il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'inglese Daniel Evans. Il 21enne carrarino, numero 20 del ranking e 9 del tabellone, era ...Il toscano si arrende in tre set al greco, che vola così in finale BARCELLONA (SPAGNA) - Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Musetti nel "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 ...... il 21enne di Carrara sperava di trovare un altro successo di assoluto livello contro il greco n.5 del mondo e seconda testa di serie delcatalano. Invece, nonostante Musetti (n.20 ATP e nona ...

