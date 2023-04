(Di sabato 22 aprile 2023) A puntodebreak.com ha parlato, il tecnico di Jannik, ritiratosi a Barcellona prima di disputare i quarti di finale contro Lorenzo Musetti: l’azzurro è terzo nella Race to Turin ed ottavo nel ranking ATP e vanta già 26 incontri vinti in stagione.parla così di: “Mi sento fortunato, ma la vera fortuna è condividere questo progetto con un ragazzo a cui piace davvero lavorare, fa tutto ciò che è in suo potere per continuare a migliorare ogni settimana, questa è la vera fortuna. È un ragazzo molto talentuoso, quindi sono molto felice di fare questo lavoro“. L’inizio del rapporto: “Conosco molto bene la persona che ha scoperto Jannik da bambino, colui che lo ha aiutato a fare il grande passo e ad intraprendere questa avventuratica, l’uomo che ora ...

Jannik Sinner La bellezza di allenare un talento come Jannik Sinner qual è stato il percorso effettuato per avere questa opportunità. Sono alcune considerazioni di coachVagnozzi dopo l'esperienza dell'altoatesino all'Atp 500 di Barcellona, in un'intervista rilasciata a Punto de Break . Il tecnico azzurro ha dichiarato senza peli sulla lingua: "Mi sento ...Musetti ha quindi spiegato come ha ricevuto la notizia del forfait : "Mentre mi scaldavo è arrivata la comunicazione e la chiamata diVagnozzi , coach di Sinner, al mio tecnico...

Tennis, Simone Vagnozzi: "Il n.1 per Sinner è un obiettivo. Non avrà mai il fisico di Alcaraz" OA Sport

