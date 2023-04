(Di sabato 22 aprile 2023) Raccontare ere. Quattro mesi circa sono trascorsi in questo 2023 e nelnon c’è un attimo di tregua. I tornei si susseguono senza soluzione di continuità e in casa Italia si può sorridere per un Jannikeccezionalmente continuo e per un Lorenzo Musetti che segnali apprezzabili ne sta dando, dopo che nei primi 90 giorni della nuova annata aveva raccolto ben poco. In tutto questo tiene banco la questione “Matteo”. Il romano è stato costretto a fermarsi nuovamente e gli addominali sono ancora il punto dolente. Non si sa quando vedremo nuovamente in campo il classe ’96, ma è chiaro che la stagione sulla terra rossa è a forte rischio, ivi compresa la presenza al Roland Garros. Ad analizzare questi temi e quello che ruota attorno allo sport con racchetta e pallina, ci siamo rivolti a Stefano ...

A proposito, non c'è un solo coach che non sia innamorato del suo. "Ognuno può dire quello ... Per esempio c'è Stefanoche ha un debole per me, ma questo non mi provoca pressione o ...Stefano, commentatore delper Sky Sport, è stato intervistato da OA Sport per trarre un bilancio sulla stagione disputata sin qui da Jannik Sinner: "Prima parte positiva, è molto cresciuto ...L'apertura è alle 14 con un approfondimento sullo stato di salute delitaliano, insieme all'ex tennista e commentatore televisivo Stefano. Alle 14.50 'Tutto il calcio minuto per ...

Tennis, Pescosolido: "Pazzo chi giudica Sinner perdente. Berrettini ha una propensione a farsi male" OA Sport

