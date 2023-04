Tennis in carrozzina | altro scudetto per Morotti e Ricci della Special Bergamo Sport

(Di sabato 22 aprile 2023) Cambia la sede, cambia il periodo, ma lodel doppio femminile di Wheelchairrimane in casa Sbs. A conquistarlo, sui campi in terra battuta del Ct Palermo, sono state Vanessae Silvia, che nella partita decisiva del round robin hanno avuto la meglio sull’altra coppia favorita per il titolo, quella composta dalle sarde Marianna Lauro (numero 1 d’Italia) e Maria Paola Tolu. Nel successo in due setcoppia orobica (6-4 6-2), c’è una crescita complessiva non solo delle due ragazze, ma di tutto il gruppo seguito da Claudio Filipazzi. “Siamo molto contenti del risultato – spiega lo stesso Filipazzi, responsabiledi Sbs – e dei progressi tecnici mostrati ...

PRATOLA PELIGNA. Continua a collezionare successi Antonio Cippo, il 37enne di Pratola Peligna del Cus Torino, che si è laureato per la sesta volta campione italiano diin. Domenica scorsa ha festeggiato a Palermo la vittoria dei campionati italiani assoluti, battendo in finale il modenese Marco Pincella con un duplice 6 - 4 in poco meno di un'ora e ...Un altro tema toccato da Mauresmo è quello delin. La direzione dello Slam parigino assicurerà una copertura televisiva potenziata dell'evento con finale in diretta e tabelloni ...... tennista inoriginario di Bastia Umbra che recentemente ha conquistato la terza ... Open di New York di weelchair, nel quale confrontarsi con le stelle del. L'Umbria fa il tifo per lui'...

Campionati italiani di tennis in carrozzina. Baldesio al terzo posto CremonaSport

Torna il trofeo internazionale Itf “Città di Cantù” di wheelchair, il tennis in carrozzina. Organizzato (e ospitato) dal Circolo Tennis Cantù in collaborazione con Osha Como, la manifestazione è giunt ...Molto positiva la partecipazione della compagine baldesina ai Campionati Italiani Assoluti di tennis in carrozzina, disputatisi sui campi dello storico circolo Tennis Club Palermo, fondato nel 1926, u ...