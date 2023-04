Tempesta d' amore | trame dal 23 al 29 aprile 2023 | un tragico incidente

(Di sabato 22 aprile 2023)d'assicurerà al suo pubblico una settimana di programmazione ad alta tensione, come svelano ledal 23 al 29. Innanzitutto, Paul sarà nuovamente assalito dai sensi di colpa per aver provocato la morte della piccola Manuela Von Thalheim e, durante un viaggio di lavoro, avrà un altro attacco di panico. Il giovane scenderà dall'auto e comincerà a vagare senza una meta fino a ritrovarsi sul ciglio di un burrone. Poco dopo, tutti inizieranno a preoccuparsi per la sua scomparsa e Christoph deciderà di andare a cercarlo. L'albergatore, per fortuna, riuscirà a trovare Paul in tempo e, a quel punto, l'ex personal trainer gli racconterà il suo terribile segreto. Intanto, Shirin sarà molto arrabbiata con Henning per le sue bugie, ma il ragazzo proverà a giustificarsi. Poco dopo, ...

Rete 4,d': 666.000 spettatori (3,8%);. Italia 1 , CSI: 517.000 spettatori (3,2%);. Rai 2, Hawaii Five O: 537.000 spettatori (4%);. Nove, Cash or Trash: 312.000 spettatori (2,1%);. ...... ma il vero cognome non le è mai piaciuto: "Mi dava l'idea di unapiccola"), è stata tutte ...spiegata (e perché è giusto che la casa resti a lei) di Veronica Bianchini Nessun grandedopo ...IT 22:15 - TICKER - 2 PARTE Rete 4 18:58 - TG4 - TELEGIORNALE 19:45 - TG4 ULTIM'ORA 19:50 -D'- 39 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 - CONTROCORRENTE 21:20 - SETTE GIORNI 23:32 - FUOCO ASSASSINO ...

Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 22 al 28 aprile 2023: Ariane arrestata! SuperGuidaTV

Presentare il proprio compagno in famiglia non è mai un passo semplice. Se poi la famiglia in questione è per principio contraria alla relazione, la ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) ...