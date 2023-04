Tegola sulla Roma | Smalling e Wijnaldum ko | ecco quante gare salteranno

(Di sabato 22 aprile 2023) Brutte notizie per lae José Mourinho. La gara giocata con il Feyenoord in Europa League rischia di costare cara a Chrise Georginio, usciti per infortunio. Dopo aver trascorso ...

Unanon da poco per lo Special One, che si prepara ad affrontare il momento più delicato della stagione senza due dei suoi fedelissimi.BUZI Nella ripresa la sfortuna colpisce Buzi, vittima di un infortunio al braccio che la ... Viscuso 6.5 Schieratacorsia difensiva di destra, la 20 ligure dimostra di avere almeno un ...Ecco qualcosa in piùsua vita. Vladimir Luxuria: la biografia Nata il 24 giugno 1965 a Foggia,... ' La notizia di Rossano mi ha sconvolta, come se mi fosse caduta unain testa. Ogni tanto ...

Squalificato per due giornate Tegola Barazzetta sulla Folgore IL GIORNO

C'è la notizia che manda in apprensione il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, a causa del suo problema: sarà assente a Empoli.Roma, le ultime sulle condizioni di Smalling e Wijnaldum, usciti malconci dalla sfida contro il Feyenoord. Serata folle quanto magica, quella vissuta da Pellegrini e colleghi giovedì sera, davanti ad ...