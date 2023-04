Tardelli | “Il Napoli vincerà un campionato falsato | sulla Serie A c’è un’ombra ”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 aprile 2023) Marcoex calciatore della Juventus commenta la sentenza che ha restituito i 15 punti di penalizzazione al club bianconero. Marco, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, ha espresso grandi preoccupazioni per l’incertezza che aleggiaclassifica deldiA, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia del Coni riguardante il processo sportivo contro la Juventus. “Non voglio nemmeno immaginare cosa accadrà tra quindici giorni”, ha dichiarato. La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha confermato l’accusa contro la Juventus, ma ha rinviato il processo in Corte d’Appello Federale per una maggiore chiarificazione su alcuni aspetti del precedente verdetto e una valutazione più attenta della sanzione di -15 punti. Ci sono molte incertezze ...