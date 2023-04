Tananai si sta frequentando con una vincitrice di Amici | ecco chi è

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 22 aprile 2023) Sarebbe nata una particolare simpatia tra due cantanti molto noti e molto amati del panorama musicale attuale. Lui èche, dopo quel famoso ultimo posto a Sanremo, non si ferma più. E la fortuna per il giovane artista pare non essere giunta solo dal punto di vista professionale. In queste ore si sta facendo strada la notizia secondo cuisi starebbecon una cantante che ha vintodi Maria De Filippi. Chi è lei? Gaia Gozzi che è appena tornata sulla scena con il nuovo singolo intitolato Estasi. A lanciare il gossip è stato Dagospia che però ha chiarito che fino a qualche tempo fa l’italo-brasiliana postava delle foto insieme al suo ragazzo, il produttore, che tra l’altro abbiamo visto più volte ad, Orang3. A quanto pare, la notizia della simpatia tra Gaia e ...