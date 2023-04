Tananai e Gaia | “Grande simpatia tra i due cantanti” | lo scoop gossip

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 aprile 2023)animano ildel weekend di fine aprile: cosa sta succedendo tra i due amatissimi artisti del panorama musicale nostrano? Stasera vedremo la vincitrice di Amici 2020 ritornare come ospite nella puntata della nuova edizione del talent di Maria De Filippi per presentare il nuovo singolo Estasi. Dopo un anno che l’ha visto fermarsi all’ultimo posto del Festival di Sanremo ma lanciato al successo con Sesso Occasionale e poi la collaborazione con Fedez e Mara Sattei per La Dolce Vita,bissa la partecipazione alla kermesse canora raggiungendo la quinta posizione con la sua Tango. Il brano consacra Alberto Ramusino tra i gli artisti inascesa: una sorte simile è toccata aGozzi, prima con il passaggio ad X Factor e poi nel 2020 l’ingresso nella ...