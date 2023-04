Tabellone Wta Stoccarda 2023 | nove top-10 al via | c’è anche Trevisan

(Di sabato 22 aprile 2023) Ilprincipale del Wta 500 di, torneo in programma sulla terra rossa indoor della città tedesca dal 17 al 23 aprile. Ci sonodelle prime dieci giocatrici del ranking mondiale, con Jessica Pegula unica assente. L’evento è da sempre ben frequentato, ma a questa parata di stelle contribuisceun calendario Wta piuttosto scarno in questa fase di stagione, con poche opportunità offerte alle giocatrici. Iga Swiatek prova ad iniziare con il piede giusto sulla terra rossa, ma negli ultimi mesi si sono messe in mostra diverse inseguitrici. PresenteMartina, la quale esordirà contro la brasiliana Haddad Maia. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA...

... andamento a parti invertite, primo 3° set stagionale per Swiatek La crescita della n°1negli ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale del500 di Stoccarda. Swiatek si salva in rimonta contro Pliskova, 4 - 6 6 - 1 6 - 2, dopo due ore ... Dall'altra parte delvince ...In due ore e otto minuti infatti martella la campionessa delle ultimeFinals a partire dal ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

WTA Stoccarda, il tabellone: Swiatek e Sabalenka le favorite. Presenti Jabeur, Rybakina e Garcia, Trevisan porta alta la bandiera azzurra Ubitennis

Basta un'ora e poco più di tennis spettacolare da parte di Ons Jabeur, per prevalere su Haddad Maia. Prima volta in stagione al terzo set per Iga Swiatek dopo 21 partite ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di sabato 22 aprile del torneo Wta di Stoccarda 2023.