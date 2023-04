Supercar - Sportivissime con la 'scossa' - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 22 aprile 2023) Il mondo dei powertrain "alla spina" non è più un tabù per i costruttori di auto sportive. Sono infatti numerosi oggi i modelli ad alte prestazioni dotati di tecnologia full electric o ibrida plug-in: tanti cavalli in totale e valori di coppia mostruosi, per un divertimento assicurato. Senza dimenticare la trazione integrale elettrica, presente in diversi casi. Parliamo di auto per pochissimi fortunati, certo, ma in grado di scaldare i cuori di chi ama i motori. E sì, anche di quelli che, in fondo, non vogliono saperne di unità Ev, cavi e colonnine. Del resto, persino Ferrari e Lamborghini hanno ceduto alla tentazione di powertrain ibridi plug-in e, rispettivamente nel 2025 e nel 2028, daranno alla luce i loro primi modelli 100% a batteria. Nell'attesa, abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immaginie berline sportive con un accumulatore, tutte piuttosto ...