Superbonus | Meloni | ' disastroso per conti pubblici | intervento governo doveroso'

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Sul"ilha avuto il coraggio di correggere unche, per come era concepito, era sicuramente politicamente molto vantaggioso per pochi maper i, che ha creato e rischiava dinuare a creare seri problemi alla finanza pubblica. La nostra scelta di portare il credito fiscale al 90% e bloccare il meccanismo della cessione del credito per i nuovi interventi, è stata una decisione doverosa e responsabile, preoccupandoci al contempo sempre di tutelare tutti i soggetti coinvolti, sia imprese sia cittadini, e di risolvere il problema dei crediti fiscali incagliati". Lo ha detto il premier Giorgiain un'intervista sulle pagine di 'Milano Finanza'.

Inoltre, le recenti modifiche al regimene limiteranno l'adozione e smorzeranno la ... La legge di bilancio 2024 del governo di Giorgia, valuta S&P, 'sarà importante per valutare l'...Inoltre, le recenti modifiche al regimene limiteranno l'adozione e smorzeranno la ... La legge di bilancio 2024 del governo di Giorgia, valuta S&P, 'sarà importante per valutare l'..., le aziende genovesi scrivono a: incagliati 350 mln di euro di crediti È al governo di Giorgiache si sono rivolte le imprese edili di Genova per chiedere un incontro urgente.

Superbonus: Meloni, 'disastroso per conti pubblici, intervento ... Il Tirreno

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sul superbonus “il governo ha avuto il coraggio di correggere un intervento che, per come era concepito, era sicuramente politicamente molto vantaggioso per pochi ma disast ...Outlook stabile. "La crescita 2023 rallenterà allo 0,4%" L'agenzia: la premier ha mantenuto prudenza fiscale, la legge di bilancio 2024 importante per valutare questo impegno ...