Superbike | Bautista e Bassani penalizzati di tre posizioni dopo la Superpole La nuova griglia di partenza del GP d’Olanda

(Di sabato 22 aprile 2023) Al termine delladel GP di Olanda, terzo appuntamento del Mondiale 2023 della, sono state comminate due sanzioni che hanno cambiato ladi: per aver violato l’Art.1.21.2, sono stati retrocessi di trelo spagnolo Alvaroe l’italiano Axel(Ducati). I due hanno rallentato eccessivamente ed ostacolato altri piloti: il primo partirà quarto (aveva centrato la), mentre il secondo scatterà dall’11ma posizione (era ottavo). Il nuovo schieramento prevede la prima piazza per il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) davanti al turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha).di, GP Olanda 2023: risultati e classifica ...

è questo il verdetto della Superpole della Superbike impegnata in Olanda sul magnifico circuito di Assen. Alvaro Bautista è stato il più veloce con la sua Ducati Panigale davanti alla Kawasaki di Jonathan Rea. La zampata del campione arriva anche ad Assen per il Gp d'Olanda. Alvaro Bautista, su Ducati, conquista la pole in Superbike con appena 27 millesimi di vantaggio su Jonathan Rea. Al terzo posto troviamo Toprak Razgatlioglu, veloce nella prima parte, ma lento nel terzo settore.

E’ sempre Alvaro Bautista! Lo spagnolo ottiene la pole position con Ducati nel GP d’Olanda, sul circuito di Assen. Un secondo tentativo straordinario da parte dell’iberico che ha battuto per neanche 3 ...Bautista precede Rea di 27 millesimi. Prima fila completata da Razgatlioglu. Sesto posto per Locatelli, ottavo per Bassani davanti a Petrucci. Sprofonda Rinaldi solo sedicesimo ...