Superbike | Alvaro Bautista vince Gara-1 del GP d’Olanda su Rea e Razgatlioglu e scappa in classifica

(Di sabato 22 aprile 2023)non si ferma più. Lo spagnolo del team Ducati si è aggiudicato anche-1 del Gran Premio di Olanda, terza prova del Mondiale2023 e conferma la sua chiara intenzione di fare il bis a livello di titolo iridato. Sullo splendido tracciato di Assen, la cosiddetta Università della moto, il pilota iberico ha preso il comando della manche dopo pochi giri, non lasciando poi scampo ai rivali. Al secondo posto si è piazzato Jonathan Rea (Kawasaki) a 3.1 secondi, mentre completa il podio Toprak(Yamaha) a 3.8. Quarta posizione per Andrea Locatelli (Yamaha) a 10.1, davanti a Axel Bassani (Ducati) quinto a 10.4 quindi è sesto lo svizzero Dominique Aegerter (Yamaha) a 13.9. Settimo il britannico Alex Lowes (Kawasaki) con un distacco di 14.0, ottavo l’australiano Remy ...

Equilibrio in Qualifica ad Assen Quattro case diverse nelle prime cinque posizioni: è questo il verdetto della Superpole dellaimpegnata in Olanda sul magnifico circuito di Assen.Bautista è stato il più veloce con la sua Ducati Panigale davanti alla Kawasaki di Jonathan Rea e alla Yamaha di Toprak ...La zampata del campione arriva anche ad Assen per il Gp d'Olanda .Bautista , su Ducati, conquista la pole incon appena 27 millesimi di vantaggio su Jonathan Rea . Al terzo posto troviamo Toprak Razgatlioglu , veloce nella prima parte, ma lento nel ...Risultati Gara - 1Round Assen Dopo le 14.45 Risultati SuperpoleRound Assen Pos. Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1Bautista Ducati 1:33.542 - 7 2 Jonathan Rea Kawasaki 1:...

Alvaro Bautista non si ferma più. Lo spagnolo del team Ducati si è aggiudicato anche Gara-1 del Gran Premio di Olanda, terza prova del Mondiale Superbike 2023 e conferma la sua chiara intenzione di fa ...Il pilota della Ducati sempre più leader del mondiale: penalizzato dopo aver vinto la Superpole, recupera e trionfa in Olanda. Terzo Razga ...