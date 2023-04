Sudan | Tajani “Messi in sicurezza 19 italiani”

...- "Sono stati messi in sicurezza 19 italiani che si trovavano in crociera nelle acque di Port. Lo scrive su Twitter il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio. - ..., lo scontro fra generali e il grande caos di Khartoum Spreaker La situazione dei cittadini ... ha riferito il ministro degli Esteri. "Noi stiamo lavorando a tutte le iniziative che possano ...Il ministro degli Esteri Antoniosegue "con la massima attenzione" gli sviluppi della situazione in. "L'Ambasciata a Khartoum è pienamente operativa ed è in costante contatto con ...

Il vice premier e ministro degli Esteri: “La coalizione unita, che è una priorità, ha deciso di puntare su una donna, il centrodestra rimane unito” ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati messi in sicurezza 19 italiani che si trovavano in crociera nelle acque di Port Sudan. Li abbiamo ...