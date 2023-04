La missione saudita, invece, è stata evacuata via terra a Porte, da lì, per via aerea verso il Regno dell'Arabia Saudita, riferisce il testo del portavoce delle forze armate sudanesi ...News correlate Mosca si è insinuata nelInteressata a giacimenti di petrolio e miniere di oro ... Vladimir Putin sta adescando l'Africa Sile relazioni della Russia con l'Africa, ...Roma, 17 apr. Gli scontri si sono intensificati questa mattina in. Lo ha denunciato oggi linviato speciale dellOnu per il, Volker Perthes, affermando in una nota che la cessazione delle ostilita' di tre ore, che era stata concordata ieri per motivi umanitari tra lesercito e le forze paramilitari di supporto rapido, ...

Sudan: si intensificano gli scontri, via alle prime evacuazioni Il Sole 24 ORE

In questa edizione: Mosca risponde: espulsi diplomatici tedeschi. Sudan, si intensificano attacchi a Khartoum. "25 aprile festa di tutti gli italiani". Pisa, grave la psichiatra aggredita. Giornata de ...Nonostante fosse stata annunciata una tregua di tre giorni, i media locali parlano di esplosioni e scontri in diversi quartieri della capitale sudanese ...