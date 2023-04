Sudan | pronto piano evacuazione 200 italiani

(Di sabato 22 aprile 2023)ildel ministero della Difesa. Nel Paese da una settimana infuriano gli scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapidoildel ministero della Difesa per l’di circa 200che si trovano in, dove da una settimana infuriano gli scontri tra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf). A quanto apprende l’Adnkronos, i connazionali dovrebbero arrivare via terra dal– essendo la maggior parte degli aeroporti inagibili – al punto di raccolta di Gibuti, dove si trovano gli aerei militari pronti per le operazioni di. Intanto “sono stati messi in sicurezza 19che si trovavano in crociera ...

a partire su disposizione della Difesa un piano per l'evacuazione di circa duecento civili italiani dal. L'evacuazione, così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso ...il piano del ministero della Difesa per l'evacuazione di circa 200 italiani che si trovano in, dove da una settimana infuriano gli scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle ...il piano del ministero della Difesa per l'evacuazione di circa 200 italiani che si trovano in, dove da una settimana infuriano gli scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle ...

Guerra in Sudan, pronto piano evacuazione di 200 italiani Sky Tg24

ECRS Mk2 è un radar prodotto dall’azienda italiana Leonardo. Nel Regno Unito iniziano i test del nuovo radar ECRS Mk2 che sarà montato sull’ l’Eurofighter Typhoon della Royal Air Force britannica. Nel ...Pronto il piano del ministero della Difesa. Nel Paese da una settimana infuriano gli scontri tra l'esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido ...