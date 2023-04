Sudan | partito aereo militare con italiani evacuati

(Di sabato 22 aprile 2023) Predisposto da Palazzo Chigi un piano di emergenza per la tutela dei nostri connazionali, i combattimenti fra esercito e paramilitari continuano

2023 - 04 - 23 20:30:28 Aereoda Khartoum con gli italiani evacuati Un C - 130 italiano è ripartito da Khartoum alla volta di Gibuti con la maggior parte degli italiani evacuati dale ...Secondo le informazioni ottenute da diverse fonti diplomatiche, domenica un gruppo di circa 140 persone èin tre autobus dalla città di Vad Medeni, a sud - est della capitale del. ...Il primo dei due C - 130 dell'Aeronautica militare italiana èda Khartum, in, alla volta di Gibuti con gli italiani evacuati dal Paese insieme a cittadini di altri Paesi che useranno i ...

Sudan in fiamme, fuga da Khartoum. Tajani: 'In salvo gli italiani che volevano lasciare il Paese' Agenzia ANSA

Il Dfae ha evacuato il suo personale nell'Ambasciata a Khartoum, ma non intende fare lo stesso con i cittadini svizzeri presenti nel Paese. Secondo funzionari del Dipartimento, gli svizzeri in Sud che ...Proseguono ormai da due settimane le battaglie mortali in Sudan: evacuati centinaia di cittadini stranieri. Ma l'Ucraina, intanto, appoggia la lotta ...