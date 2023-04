Sudan | ok esercito alle evacuazioni di cittadini e diplomatici stranieri | Tajani | ancora 140 italiani nel Paese

...al - Fitr (la festa di fine Ramadan) sabato a Khartoum si sono intensificati gli scontri tra l'sudanese e le forze di supporto rapido', i paramilitari della Rsf. Lo scrive il sito...L', infatti, inha sempre svolto un ruolo fondamentale e detiene buona parte del potere, non solo politico, ma anche economico. Controlla molte attività fondamentali per il Paese. E qui ...Secondo il generale, gli aeroporti delsono "sotto il controllo dell', eccetto quelli della capitale Khartoum e Nyala" e per al - Burhan serve "un dialogo interno per risolvere la crisi"...

Sudan, ancora altissima tensione, l'esercito regolare ai diplomatici: "garantiamo evacuazione" RaiNews

In Sudan l'esercito ha acconsentito a garantire e aiutare l’evacuazione dei cittadini di Paesi esteri e delle loro missioni diplomatiche. I vertici delle forze armate scrivono infatti su Twitter che " ...L'evacuazione è però resa molto complicata dalla ripresa degli scontri intorno all'aeroporto di Khartum. Il DFAE esamina tutte le opzioni ...