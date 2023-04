... ed ha acconsentito a fornire l'assistenza necessaria per garantirla": lo riferisce su Twitter lo stessosudanese. In"si prevede che il processo di evacuazione di tutte le missioni" ...Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Cina evacueranno i loro diplomatici e cittadini dal. Lo ha fatto sapere oggi l'sudanese in una dichiarazione. In precedenza il Regno Unito aveva fatto sapere di avere preparato truppe e aerei in una base all'estero nel caso in cui si ...Pesantissimo il bilancio anche qui con oltre 350 feriti curati a causa degli intensi combattimenti tra l'sudanese (SAF) e le Forze di Supporto Rapido (RSF); decine di pazienti sono deceduti. ...

Sudan: l'esercito acconsente ad aiutare le evacuazioni Agenzia ANSA

'Il processo 'inizierà nelle prossime ore'. Tajani, 'In contatto con gli italiani, situazione complessa' (ANSA) ...L'esercito sudanese ha riferito su Twitter di aver acconsentito ad aiutare le evacuazioni di diverse missioni diplomatiche estere dal Paese.