Su Netflix c’è una serie che sta tenendo tutti col fiato sospeso | è il momento di una maratona!

Leggi su newstv

(Di sabato 22 aprile 2023) La nuovastacol: dopo averla iniziata, non vorrei vedere nient’altro! La nuovaè uscita nelle scorse settimane e ha già conquistato tantissimi utenti, affermandosi come la terza ad aver registrato il maggior numero di visualizzazioni nei primi giorni dal suo debutto. Visto il successo raggiunto in così poco tempo, i produttori hanno subito deciso di rinnovarla per una seconda stagione, che probabilmente uscirà l’anno prossimo., la nuovastacol: cosa aspetti a vederla? – newstv.itGià in passato la piattaforma aveva tenuto gli spettatori incollati davanti ...