Striscia la Notizia | il bar dell' Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini è stato chiuso

In una puntata dilail noto esperto in compagnia della vivaista Ewa Zieba ci ha parlato di alcune particolari specie vegetali . Piante che assorbirebbero le sostanze inquinanti in ...E' stato sgomberato il bar all'interno della sede dell'Agenzia delle Entrate di Roma 6 sul quale aveva indagato 'la', a seguito di segnalazioni sulla mancata emissioni di scontrini ...... in questa campagna elettorale) su come vennero effettuati a Trapani i lavori per gli attraversamenti stradali per ipovedenti, c on il caso che da Tp24 finì aLa. = '1682151461' AND ...

Striscia La Notizia, chiude il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini Fanpage.it

Il barista della sede Roma 6 che aveva minacciato l'inviato Jimmy Ghione perché gli chiedeva spiegazioni sulla mancata emissioni di ricevute fiscali dal 2018 è stato fotografato mentre fa gli scatolon ...A distanza di un mese dal primo servizio di Striscia la notizia, il bar pizzicato a non fare scontrini all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Roma ha chiuso i battenti. Quindi si è conclusa così l’ ...