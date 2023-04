' Striscia la Notizia' | chiuso il bar dell' Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini

La situazione al bar dell' Agenzia delle Entrate di Roma 6 era davvero paradossale: un locale che, secondo "la", non faceva gli scontrini all'interno dell'ente che si occupa della riscossione fiscale. La denuncia di "" aveva portato alla riapertura delle emissioni degli ...La, chiude il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini A distanza di un mese dal primo servizio dilachiude il bar pizzicato a non fare scontrini all'...Su Canale5la3.691.000 e 18.4%. Su Rai2 Tg2 Post 663.000 (3.3%). Su Italia1 N. C. I. S. 1.262.000 con il 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.246.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.648.

Striscia La Notizia, chiude il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini Fanpage.it

Striscia la notizia, le anticipazioni del nuovo servizio di Jimmy Ghione A distanza di un mese dal primo servizio di Striscia la notizia, in cui l’inviato Jimmy… Leggi ...Roma. Dopo tanto clamore, aggressioni, minacce, incursioni giornalistiche da parte degli inviati di Striscia la Notizia, la cosa sembrava risolta, dal momento che gli scontrini erano magicamente riapp ...