Striscia la Notizia | chiude il bar dell’Agenzia delle Entrate che non faceva gli scontrini

(Di sabato 22 aprile 2023) Come ricorderete, aveva fatto molto discutere ladel bardell’che nongli. Un caso sollevato da un servizio dilache aveva portato ad una pesante aggressione per l’inviato Jimmy Ghione e il suo cameraman, con tanto di minacce di morte da parte del barista: “Prendo il coltello e ti ammazzo”. Un mese dopo arriva la svolta. Il bar in questione, all’interno della sede di Roma, ha chiuso, come svela un nuovo servizio del tg satirico di Antonio Ricci. Le telecamere dimostrano il bar chiuso, con le luci spente, il frigo vuoto e il barista intento a riempire gli scatoloni. Uno sgombero confermato anche dalle testimonianze di alcuni dipendenti. L’inviato ...

IT 20:40 -LA- LA VOCE DELL'INTRANSIGENZA 21:20 - AMICI DI MARIA DE FILIPPI Italia 1 18:22 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO MAG 19:30 - C. S. I. - SCENA DEL ...Musetti ha quindi spiegato come ha ricevuto ladel forfait : "Mentre mi scaldavo è arrivata ... Musetti spera dunque contro Tsitsipas di interrompere lanegativa come appena successo a ...... è anche ben nota la sua relazione con Pierpaolo Pretelli , personaggio televisivo diventato famoso per essere stato il primo 'velino' dilae per la sua partecipazione a Uomini e ...

Striscia La Notizia, chiude il bar dell'Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini Fanpage.it

A distanza di un mese dal primo servizio di Striscia la notizia, il bar pizzicato a non fare scontrini all’interno dell’Agenzia delle Entrate di Roma ha chiuso i battenti. Quindi si è conclusa così l’ ...Le truffe online sono una piaga che colpisce tutti: Striscia la notizia attraverso i propri servizi cerca di informare ...