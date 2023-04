Stranizza D’Amuri supera 1 milione di incassi | presto arriverà in televisione

Leggi su biccy

(Di sabato 22 aprile 2023) Beppe Fiorello ha esordito alla regia di un film con, una pellicola che racconta la storia dell’omicidi0 di Giarre. Nel 1980 in Sicilia Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola vennero trovati morti a soli 25 e 16 anni. Dopo delle indagini i Carabinieri individuarono un colpevole, Francesco Messina, che all’epoca aveva 13 anni e che rivelò che i due innamorati lo costrinsero a sparargli, visto che non avrebbero mai potuto vivere insieme serenamente. Pare però che dopo alcuni giorni di interrogatori il ragazzino ritrattò dicendo di aver subito pressioni dai Carabinieri. Ad un mese esatto dall’uscita al cinema,hato ildi Euro di. Se non siete ancora andati in sala a vederlo ve lo consiglio caldamente. Per chi ...