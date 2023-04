StraMorgan | successo di ascolti fatto passare per flop Ecco perché non piace alle agenzie esterne della Rai

(Di sabato 22 aprile 2023) Un bel record quest’anno: è passato in RAI un programma finalmente bello (prima di guardabili c’erano solo le partite di Coppa Italia). Si chiama, uno show che si occupa di musica, in onda su RAI 2: poetico, straripante di idee, intrigante, pop e al tempo stesso colto, con una carica di energia quasi commovente. Tutto in 6 ore, dove il Servizio Pubblico torna a sperimentare, con 4 puntate dedicatecanzoni d’autore e prodotte internamente dalla RAI, prassi rara di questi tempi. Fanno tutto letelevisive private,. Segui su affaritaliani.it

Reduce dal programma televisivo '' che lo ha visto protagonista insieme a Pino Strabioli ...data celebrativa del 25° anno di attività artistica di 'Strumenti e Figure' ha registrato...Su Rai 2 '' ottiene il 3,4% con 306 mila spettatori, mentre su Rai 3 lo storico 'Mixer. ... Nella mattina di Rai 2, continua ildi 'Viva Rai2!' con Fiorello, che in diretta alle 7.15, ...è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato. Ora Dipollina e ... Un programma non si valuta solo dai numeri che ottiene, non flop ma nemmeno unma il punto ...

La verità su StraMorgan, un successo che non piace alle agenzie esterne RAI Affaritaliani.it

StraMorgan, un successo di ascolti fatto passare per flop. Perché 4 puntate che superano di media “Stasera c'è Cattelan...” ma sui giornaloni... I numeri veri ...Morgan, il cantautore e fondatore dei Bluvertigo, sarà ospite questa sera a Cartabianca, il programma di informazione quotidiana condotto da Bianca ...