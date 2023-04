Stallo Funicolare di Chiaia | la protesta dadaista dell’arte civica

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPotremmo definirla una beffa, a metà strada tra arte e. Ma è anzitutto un blitz per denunciare lodelladi, un tempo utilizzata da una media di 15mila viaggiatori giornalieri. L’impianto è fermo da quasi 7 mesi, per una manutenzione ventennale mai partita. E oggi in via Cimarosa, al Vomero, all’ingresso della stazione è comparso uno striscione, con la scritta “Mangia mangia mangia”. È ispirato al celebre videogame Pac-Man, sferica creatura da preistoria delle consolle, in cui è trasfigurato lo stemma del Comune di Napoli. Ma chi c’è dietro la scritta? Due cittadini, residenti al Vomero, non nuovi alle proteste creative. Sono l’avvocato Fabio Procaccini e l’artista Ruben D’Agostino. A loro, per concepire lo ...