SSC Napoli | fumata bianca per il rinnovo di Rrahmani | cifre e dettagli del nuovo contratto

(Di sabato 22 aprile 2023) Nella giornata di ieri, a, è arrivato l’agente del difensore azzurro Amire i suoi legali. Come rivelato dall’edizione di Sky Sport, c’è stato un incontro tra il calciatore, i suoi procuratori e la dirigenza azzurra per discutere il. L’incontro si è concluso con una, con il calciatore che L'articolo

Queste le date e gli orari dei match che interessano il: Trentaquattresima giornata: Udinese -, martedì 2 maggio ore 20.45 Trentacinquesima giornata:- Fiorentina, domenica 7 ...Notizie Calcio- Mattia Grassani , avvocato della, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper parlare dell'attuale situazione in casa Juve dopo il rinvio della sentenza definitiva. Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è ...Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraLuciano Spalletti dovrà fare i conti con numerose assenze in vista della trasferta a Torino contro la Juventus. A due giorni dal match dello Juventus Stadium, Mario Rui e Politano hanno fatto ...

ForzAzzurri.net - SSC Napoli - UFFICIALE - Napoli-Salernitana, biglietti in vendita dalle ore 15:00. I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Salernitana, in ...Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avvocato Enrico Lubrano. Spesso vicino alle vicende giudiziarie della SSC Napoli, ha parlato della ...