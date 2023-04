Spunta blu su Twitter | il folle compromesso di LeBron James per tenerla

Per anni, su Twitter, personaggi famosi e aziende hanno goduto gratuitamente dellache attesta l'autenticità di un profilo. Poi è arrivato Elon Musk . E ha cambiato le regole. "Pagate oppure ve la toglierò", ha ripetuto più volte il nuovo proprietario di Twitter. Il suo ...Apro Twitter, e ci trovo una per così dire attrice americana che twitta la propria intenzione di fare causa a Elon Musk per danni qualora, privata dellaper cui non intende pagare otto ...... per dire, Stephen King e LeBron James , che si erano pronunciati duramente contro l'abbonamento, avranno in regalo l'abbonamento con annessa. Tuttavia, lo stesso trattamento non è stato ...

Twitter, spunta blu a pagamento. E Musk la toglie a Cr7 e Bill Gates la Repubblica

Da quando Elon Musk ha preso in mano Twitter, ne è successo di ogni. Lo si doveva capire come il tycoon è arrivato al social con BlueBird.Santa Sede contraria alla policy di Musk che impone 8 euro mensili "Il social continui a certificare l’autenticità del profilo di Francesco".