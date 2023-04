Spezia | Semplici | «Meritavamo un finale diverso»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 aprile 2023) Le parole di Leonardo, allenatore dello, dopo il pareggio contro la Sampdoria in rimonta a Marassi Leonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dellocon la Sampdoria. Di seguito le sue parole. PAREGGIO – «Chiaro che dispiace per il risultato, la squadra nonostante gli infortuni ha fatto una bella gara.un risultato, così non è stato però è la dimostrazione che stiamo bene e siamo vivi. Andiamo avanti a testa alta, proponendo le qualità dei miei giocatori che si stanno esprimendo come voglio io». COSA HA DETTO ALLA SQUADRA – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché quando crei tante occasioni e alla prima prendi gol non è facile reagire contro una squadra come la Sampdoria in un ambiente particolare. Siamo ...