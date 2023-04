Spezia | infortunio Maldini | esce in lacrime dal campo

(Di sabato 22 aprile 2023) Il sabato di Serie A è cominciato con la sfida delle 15 dell’Arechi tra Salernitana e Sassuolo finita 3-0, alle 18 è andato in scena il match tra Lazio e Torino concluso 0-1 e alle 20:45 è iniziato il match tra Sampdoria e, match decisivo per la zona retrocessione. Al termine del primo tempo la Sampdoria è in vantaggio sulloper 1-0 grazie al gol di Bruno Amione al 23?. Il risultato che sta maturando in questo momento non è l’unico lato negativo della serata delloche ha dovuto rinunciare anche a Daniel, uscito inperal 30? e sostituito da Daniele Verde.in Sampdoria-DanielDanielè stato costretto ad ...

... si ferma Dragowski: al suo posto gioca Zoet Tegola per Semplici nel riscaldamento di Sampdoria -. Il portiere polacco Dragowski si è fermato per un. Al suo posto giocherà ...QUI TORINO - Juric dovrà fare a meno di Aina, Ricci, Vieira, Zima per. In porta ci sarà ... Le probabili formazioni di- Lazio LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli,...Non sono a disposizione perMulattieri, Lulic e Oyono mentre è squalificato Caso La ... ci vuole una zuccata di Zaro per evitare il colpo di testa dell'ex die Ascoli. Frosinone due ...

FLASH | Spezia, problemi per Dragowski nel riscaldamento: Semplici schiera Zoet FantaMaster

Daniel Maldini è stato costretto a chiedere il cambio dopo mezz'ora nella sfida a Marassi tra Spezia e Sampdoria. Problema muscolare alla coscia sinistra per lui che è parso molto preoccupato una volt ...Infortunio Dragowski – Problemi in fase di riscaldamento per Dragowski che non ce la per la partita contro la Sampdoria. Il giocatore dello Spezia, così come riportato da Vanessa Leonardi di Sky Sport ...