Spagna | incendio in un ristorante italiano di Madrid | due morti e dieci feriti

AGI - Il piatto non era complesso, forse cucinato tante volte, più per offrire uno 'spettacolo' ai clienti, magari armati di smartphone a caccia di una 'storia' a beneficio social. Ma il cameriere di ...Un altro testimone ha raccontato che l'si è propagato in fretta perché il ristorante è molto piccolo. Un cameriere avrebbe cercato di domare le fiamme con un estintore, ma non ci sarebbe ...A innescare l', scoppiato intorno alle 23:00, era stato un cameriere che stava fiammeggiando un dolce. Il fuoco ha toccato il soffitto e si è subito propagato, a causa delle piante ...

Due morti e dieci feriti, di cui sei molto gravi, nel rogo all'interno di Burro Canaglia Bar & Resto, nel quartiere Salamanca della capitale spagnola. Nel locale era in corso una festa di compleanno ...Un incendio ha coinvolto un ristorante italiano di Madrid, dove le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l'edificio provocando 2 morti.