“Sostituzione etnica” | quello che la sinistra non dice

(Di sabato 22 aprile 2023) Comunque, per quanto la parola “” possa non essere quella più azzeccata in termini di comunicazione (si poteva immaginare che avrebbe suscitato un coro di polemiche e le solite strumentalizzazioni), non dovremmo avere paura di parlarne, discuterne, perché è proprioche l’Inps, con Tito Boeri prima e Pasquale Tridico oggi, senza dichiararlo di fatto suggeriscono da tempondoci che “sono i migranti a pagarci le pensioni” e dunque a “salvare il paese” (cosa al momento non vera visto che la stragrande maggioranza dei migranti regolari lavora in nero o ha redditi estremamente bassi, ma ammettiamo che sia così). Per approfondire Ecco 6 regole (chiare) per gestire l’immigrazione Caro Porro, Meloni che fa? Sull’immigrazione nulla è cambiato Salari bassi? Diciamolo: è colpa dell’immigrazione ...

Esecrabili e indegne sono quindi le esternazioni da parte della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, così come quelle recenti del Ministro Lollobrigida sulla ''. ...Finita la luna di miele: il consenso è in calo Meloni e Salvini come Lollobrigida, tutte le volte che hanno parlato di "" "Meno migranti, più figli: no alla". ...Ma chi è Natangelo, il vignettista di cui tutti parlano di Riccardo Canaletti L ollobrigida ha parlato del rischio di '' per via del fenomeno delle migrazioni dall'Africa Per ...

Vignetta su Lollobrigida, Natangelo su Nove: "La polemica serve a coprire la vergogna di un ministro che parla di ... Il Fatto Quotidiano

Possono accedere a questo diritto coloro che arrivano dal Brasile o dalle ex colonie di lingua portoghese. Il paese è il terzo più anziano della Ue nonostante nel 2022 abbia visto aumentare i nuovi na ...Sulle parole dei colleghi di maggioranza La Russa e Lollobrigida glissa, ma in vista del 25 Aprile Matteo Salvini non si nasconde: “Celebrerò la Liberazione del nostro Paese, starò un po’ in famiglia ...