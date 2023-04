Sostenibilità e inclusione | le parole d’ordine di Cime di Rapa

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 aprile 2023)di: prende il nome da un modo di dire solitamente dispregiativo della tradizione pugliese, essere una cima di, il progetto presentato nel 2017 a Fondazione Con il Sud, nell’ambito dell’Iniziativa Immigrazione, che mira a coniugare attivismo sociale e divulgazione della cultura gastronomica. Un’iniziativa di inserimento lavorativo che si sviluppa in un vero e proprio modello scuola-lavoro per integrare, in seguito a un percorso formativo, ragazze e ragazzi provenienti da diverse parti del mondo nel nostro mercato del lavoro, nello specifico nel settore ristorativo, e che ha la sua vocazione nella tutela della biodiversità e della cultura gastronomica. Il progetto nasce in Puglia per iniziativa dell’Agenzia Formativa Ulisse, ente di formazione accreditato presso la Regione, ed ha un taglio decisamente street, volto alla ...