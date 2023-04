Sospeso l’abbattimento di MJ5 dal Tar che sollecita | ‘Il trasferimento di parte degli orsi in altri siti’

(Di sabato 22 aprile 2023) Il Tar di Trento hal’ordinanza di abbattimento di MJ5, mentre prosegue l’ordine di cattura. Una notizia che arriva dopo la sospensione deldi JJ4. È stata la Lega antivivisezione a darne notizia specificando anche qual è stata la decisione giudiziale in merito: ‘Il Tar ha accolto il ricorso di Leal dello scorso 20 aprile e le motivazioni formulate dal nostro ufficio legale. È più che mai necessario mettere punti fermi a una follia di sterminio dei plantigradi perseguita dalla giunta Fugatti’. Dopo la morte del runner la questionediventa pressante Le vicendedel trentino stanno tenendo tantissimi italiani con il fiato. Dopo la morte del runner Andrea Papi, provocata dall’aggressione di Jj4, si aspetta la decisione ...

