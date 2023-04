Sophie Codegoni svela la data del parto | “Il pancione ora è gigante”

(Di sabato 22 aprile 2023) L'influencer ha mostrato le sue forme, che sono ormai quelle tipiche di una donna che sta perrire, ironizzando su come la situazione sia cambiata in pochi giorni. L'articolo proviene da DireDonna.

sta vivendo gli ultimi giorni della sua gravidanza. Manca sempre meno, infatti, alla data del parto. L'ex Vippona sta per diventare mamma nonostante la sua giovane età. Tra meno di un ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , la gieffinaè in dolce attesa della sua prima figlia, dal compagno Alessandro Basciano . I deu si sono innamorati durante il reality e la scorsa estate è arrivata la proposta di matrimonio, sul ...Manca poco ediventerà mamma per la prima volta a soli 21 anni. L'ex vippona è, infatti, entrata nell'ultimo mese di gravidanza e non vede l'ora di conoscere la sua bambina , la piccola Cèline . L'...

Sophie Codegoni svela la data del parto e si lamenta del pancione: "È gigante, mi è esploso in 3 giorni" Today.it

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre più vicini all’attesissima data del parto, che vedrà la nascita della loro primogenita ...Sembra passato davvero molto tempo da quanto Sophie Codegoni, appena 18enne, sedeva sul trono di Uomini e Donne con l’obiettivo di trovare ...