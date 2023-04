Solo un pari tra Sampdoria e Spezia | a rete Amione e Verde

(Di sabato 22 aprile 2023) Il sabato di anticipi della 31ª giornata di Serie A si conclude con un pareggio:non sono riusciti ad andare oltre l’1-1.ha sbloccato il match mandando in vantaggio i padroni di casa al 23?.nel secondo tempo è arrivata la reazione dello, con ladial 59?. Un pareggio inutile per la, che resta ultima a 17 punti. Loguadagna un punto che fa momentaneamente uscire dalla zona retrocessione la squadra, con 27 punti al 17° posto in classifica, ma il Verona resta lì minaccio a -1. L'articolo CalcioWeb.

Il punto consente allo Spezia di staccare, seppure di una lunghezza, il Verona. Partita in cui le occasioni non mancano e che ad inizio ripresa vive uno stop di 7' per lancio di fumogeni in campo.

