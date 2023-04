Sollevamento pesi | Europei da record per l’Italia Urso | “Non era scontato | ringrazio tutti”

(Di sabato 22 aprile 2023) Definire positivi glidi Yerevan diper il Team Italia sarebbe riduttivo. Con appena 8 atleti presenti (di cui uno, Nino Pizzolato, che non ha potuto gareggiare per infortunio) sono infatti arrivati ben 16 podi,in una competizione europea per gli azzurri. “Battere unnon è néné matematico, c’è bisogno di condizioni favorevoli. Oltre ai ragazzi, perciò, voglio dire grazie allo staff tecnico e sanitario e alla federazione che concorre per centrare questi risultati. I nostri atleti sono senior da poco, dunque l’impatto emotivo sulla gara si fa sentire. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento e lavoreremo per sostenere gli atleti nel migliore dei modi” ha dichiarato il presidente della Fipe Antonio. Per gli ...

Gli esercizi di resistenza, come il, aiutano a rinforzare le ossa e a prevenire lesioni e fratture. Aumenta la forza muscolare: lo sport è un'ottima soluzione per aumentare la forza ...Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo agli Europei di. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell'eventuale esordio dell'azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non sono ...Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei diin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ...

Sollevamento pesi, Karlos Nasar strappa il record mondiale a Nino Pizzolato e domina gli Europei nei -89 kg OA Sport

In attesa dell’assegnazione degli ultimi titoli nelle due giornate conclusive della manifestazione, si è concluso con un bilancio sicuramente positivo il percorso della Nazionale italiana ai Campionat ...SOLLEVAMENTO PESI - Cristiano Ficco, ultimo atleta italiano impegnato in questa rassegna continentale, è salito sul terzo gradino del podio nella categoria non ...