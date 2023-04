Sollevamento pesi | Europei 2023 | Koanda senza rivali vince l’oro nella categoria -87 kg donne

(Di sabato 22 aprile 2023) Giunge al termine la penultima giornata del Campionato Europeodi. Nell’ultima prova, dedicata allafino agli 87 kg, a imporsi in modo netto sul resto della concorrenza è stata Solfrid Eila Amena. Lasta norvegese si è resa artefice di una grande gara, dove ha eseguito correttamente ben cinque alzate su sei. L’unico errore della sua prestazione è arrivato proprio all’inizio dello strappo, quando non è riuscita a tirare su 110kg, misura poi trovata brillantementeseconda chance attestandosi poi a 117 kg. Pulito invece lo slancio, dove l’atleta ha alzato in progressione 145 kg, 153 kg e 155 kg, attestandosi con un totale di 272 kg. A debita distanza ha conquistato l’argento Anastasiia Manievska, la ...

Definire positivi gli Europei di Yerevan diper il Team Italia sarebbe riduttivo. Con appena 8 atleti presenti (di cui uno, Nino Pizzolato, che non ha potuto gareggiare per infortunio) sono infatti arrivati ben 16 podi, record ...Gli esercizi di resistenza, come il, aiutano a rinforzare le ossa e a prevenire lesioni e fratture. Aumenta la forza muscolare: lo sport è un'ottima soluzione per aumentare la forza ...Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo agli Europei di. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell'eventuale esordio dell'azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non sono ...

Sollevamento pesi, Karlos Nasar strappa il record mondiale a Nino Pizzolato e domina gli Europei nei -89 kg OA Sport

Giunge al termine la penultima giornata del Campionato Europeo 2023 di sollevamento pesi. Nell’ultima prova, dedicata alla categoria fino agli 87 kg donne, a imporsi in modo netto sul resto della conc ...L’Armenia sale ancora in cattedra nella pedana di casa. Samvel Gasparyan ha vinto infatti con ampio margine la medaglia d’oro nella categoria fino ai -109 kg, secondo segmento della penultima giornata ...