Social | parla Borgonovo | ' io gay? Il privato è affar mio | ci si misuri con mie opinioni' **

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Premette che preferirebbe "che sisse di altro, perché ritengo ci siano questioni molto più importanti di quel che avrei fatto o farei nel mio tinello", poi, con la consueta pacata chiarezza, scandisce: "Le miesono pubbliche, e chi non le condivide si può misurare su quelle. Il mioè, appunto,mio". Così Francesco, giornalista e vicedirettore de 'La Verità', risponde all'Adnkronos intervenendo sul caso social che in queste ore lo ha -suo malgrado- coinvolto, scatenando indignazione e centinaia di commenti. La vicenda è nata da un tweet dello scrittore Massimiliano Parente che, su Twitter, ha tirato in ballo, senza apparenti motivi pregressi,. "Voglio raccontarvi una storiella. Si intitola 'Salvate il soldato ...

La critica più dura è arrivata dalla segretaria del PD Elly Schlein , che hadi "suprematismo ... Non un caso isolato, dal momento che sui suoinegli anni successivi Giorgia Meloni ha ...La controversa intervista di Paola Caruso a Verissimo Paola Carusodel figlio Michele Paola Caruso è stata ospite a Verissimo il ...35 decessi 12 Dicembre 2020 Condividi suiRSS Facebook Twitter In evidenza Firenze, all'... a Firenze la presentazione 22 Aprile 2023 Valdichiana, chi semina raccoglie: a Marciano sidi ...

**Social: parla Borgonovo, 'io gay Il privato è affar mio, ci si misuri ... Il Tirreno

“La mia vignetta Rispetto alla dichiarazione del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica in atto, è niente”. Così Mario Natangelo nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico ...Account interessanti, documentari per approfondire e una serie tv che parla di un caso in sospeso. E poi una super ricetta sostenibile da imparare ...