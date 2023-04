SOCIAL CALCIO – Revocata la squalifica di Lukaku? Il web reagisce così

(Di sabato 22 aprile 2023)– Saràladi Romeluin Coppa Italia? Ecco come ha reagito il web alla notizia Ladi Romelupotrebbe a sorpresa essere. L’attaccante belga dell’Inter, espulso all’andata delle semifinali contro la Juventus, potrebbeessere a disposizione per il ritorno a San Siro in programma mercoledì prossimo, grazie alla “grazia” che potrebbe concedergli il presidente della Federazione Italiana Gabriele Gravina. Non è stato micaa far partire tutto il finimondo successo nel finale?Non è stato lui a spingere cuadrado?Chiedo per un amico##interjuve— Lory08 (@lory0801) April 22, 2023 #tutti a parlare ...

- Sarà revocata la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia Ecco come ha reagito il web alla notizia La squalifica di Romelu Lukaku potrebbe a sorpresa essere revocata. L'attaccante ...Lapo Elkann continua a far parlare di sè sui, dopo che nei giorni scorsi aveva preso le parti del fratello John in merito alla situazione della Juventus. In particolare Lapo ha parlato del suo rapporto con il fratello, evidentemente messo ...Il campetto da, quindi, ha già avuto un importante contributo, quello personale del ... Ma come dico io, anche a qualcuno che suimi ha criticato per aver partecipato: "ma fattela una ...

Il calcio sui social network non è più in crisi ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

ROMA (attualità) - La passione per il pallone sta cambiando velocemente ilmamilio.it Il calcio è autentica passione, e i tifosi non riescono a fare a meno di novità e aggiornamenti sui loro club ...Arriva una tremanda notizia per il calcio italiano: c'è una gravissima scomparsa che ha rattristato tutti gli appassionati del nostro Paese ...