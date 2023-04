Smartphone | quanto tempo passiamo al telefono | vite degli italiani bruciate

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) «Otto ore per lavorare, otto ore per dormire, otto ore per vivere», fu nell'800 uno slogan attorno a cui si agglomerò il nascente movimento sindacale. Un terzo, un terzo, un terzo. Ma adesso, oltre un terzo della vita serve agliper stare di fronte agli schermi del cellulare o del pc: il 35,57% del, per la precisione. Così, almeno, attesta un Digital 2023 Global Overview Report, che ha raccolto dati da almeno 45 paesi, in cui la media era di 6 ore e 37 minuti! E non è neanche il massimo. Nei primi sei Paesi della classifica, infatti, addirittura la gente passa davanti allopiù di metà della giornata: i 58,2% in Sudafrica, per la precisione; il 56,6% in Brasile; il 54,44% nelle Filippine; il 53,8% in Argentina; il 53,2% in Colombia; il 51,59% in Cile. Nella top ten seguono poi il Messico con il 48,6%; la ...